الجمعة 23-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تشكيلات إدارية وتعيين رؤساء أقسام في التربية - أسماء

29 ألفاً و514 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الفلسطينية تعلّق على وثيقة نتنياهو حول اليوم التالي لحرب غزة

للمتداولين بالذهب.. انخفاض الأسعار عالمياً اليوم

استشهاد 4 عناصر اسعاف في غارة اسرائيلية على مركزهم جنوب لبنان

الأرصاد توضح سرّ الحلقة المنيرة التي شوهدت حول القمر في سماء الأردن

الأونروا: نشاطاتنا معرضة للخطر في آذار القادم

البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر

وفيات الجمعة 23-2-2024

أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ مساء أمس

الجمعة، 23-02-2024 10:26 ص

الأرصاد توضح سرّ الحلقة المنيرة التي شوهدت حول القمر في سماء الأردن

428614997_418435803914911_2408059598106202458_n


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الحلقة المنيرة التي شوهدت الليلة الماضية حول القمر تحدث عادة في الليالي الباردة مع اكتمال القمر بدرا ودلالة على انتصاف الشهر الهجري.اضافة اعلان


وأوضحت الارصاد الجوية، في منشور لها على فيسبوك، أنه يطلق على الدائرة المنيرة التي تحيط بالقمر اسم الهالة (بالإنجليزية: Halo)، إذ تنتج هذه الحلقة بسبب انكسار وانعكاس وتشتّت ضوء القمر عبر جزيئات الجليد العالقة في الغيوم الرقيقة العالية الارتفاع التي توجد في الغلاف الجوي للأرض.

وبيّنت أنه عندما يمرّ الضوء عبر بلورات الجليد سداسية الشكل فإنّه ينحرف بزاوية تبلغ 22 درجة، ممّا ينتج عنه هالة بنصف قطر مقداره 22 درجة

وأضافت أنه يمكن أن تكون الهالة باهتة جدا او مميزة جدا بناء على كمية الغيوم الرقيقة و/ او كمية الضوء التي تمر من خلالها.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820238224242947228321

تشكيلات إدارية وتعيين رؤساء أقسام في التربية - أسماء

2202013165853424968441

رجل يقتل زوجته طعناً في الرمثا والأمن يحقق

5555

الرمثا: افتتاح معرض الصور مليكنا في عيون طلبتنا

الملك 10

الملك يعود إلى أرض الوطن

000888

تعيينات في مديرية الامن العام - أسماء

000

رئيس الوزراء يستقبل وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار العُماني

أخبار متعلقة
392925734_792515386234200_5308853111780419531_n

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

Best_Automated_Forex_Trading_Software

الجرائم الإلكترونية تُحذر المواطنين من التداول أو العمل بمنصات وهمية

120241022418628880831

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

2

انهيار صخري في ماحص والبلدية تحذر - صور

5201924114114194195320

مديرية الدفاع المدني تحذر المواطنين

1024x576_main_image5e74d34eb1b64

إدارة السير تهيب بمالكي المركبات العمومية