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الأربعاء، 23-11-2022 09:32 م

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من اليوم الاربعاء، تزامناً مع الظروف الجوية المؤثرة على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة: 065850111

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك: 0780377231
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة:
0780377158

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون:
0780377258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا:
0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا:
0780377179

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