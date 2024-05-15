الأمن يحقق في وفاة طفلة نتيجة الإيذاء البليغ من قبل والدها

الوكيل الاخباري-

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه بتاريخ 30/4/2024 أُسعفت إلى أحد المستشفيات في محافظة إربد طفلة من مواليد 2023 م، على إثر تعرّضها لحروق في أطرافها السفلية نتيجة انسكاب المياه الساخنة.وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور التحرّك للمستشفى، إذ أشارت التحقيقات الأولية في الحادثة بأنّ الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك .وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي وبوشر التحقيق معه، وفي صباح هذا اليوم أُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، هذا وستتم إحالة القضية للقضاء حال الانتهاء من التحقيقات كافّة.