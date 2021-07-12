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الإثنين، 12-07-2021 09:16 م

الأوقاف تنظم حوارية بعنوان معاملات مالية معاصرة

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اليوم الاثنين، حوارية بعنوان" معاملات مالية معاصرة" شارك خلالها وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، وأدارها مدير الدراسات والبحوث والتوثيق في وزارة الأوقاف الدكتور محمد العايدي.اضافة اعلان


وقال وزير الاوقاف خلال الحوارية إن أحكام الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن الفقه الإسلامي قادر على مواجهة جميع مستجدات العصر، لافتا إلى أن الفقيه إبن زمانه ومكانه، ويستطيع أن يعطي حكما لأي قضية ويعالجها، لاسيما إذا كان الاجتهاد جماعي ومن عقل جمعي، وصادرة من ثلة من الفقهاء والعلماء.

وأكد أن العلماء قادرين على معالجة أحكام الفقه الاسلامي، فيما يتعلق بالزمان والمكان، وبالرغم من تعدد المدارس الفقهية، إلا أن الجامع لكل هذه المدارس، انها قادرة على معالجة مشاكل العصر واحداث أحكام شرعية فيما يتعلق بقضايا الناس.

ودعا الخلايلة فقهاء المسلمين إلى أن يكونوا حاضرين بالفقه والاقتصاد الإسلامي، وبما يطور اقتصاديات الدول الاسلامية، حتى لا يكون حجر عثرة أمام تقدم الدول الاسلامية، مشيرا إلى أن الاسلام حث في كثير من الآيات والآحاديث على العلم والانتاج وتنمية المال.

وحول الوقف، بين الخلايلة أن وزارة الاوقاف هي المتولي العام بحسب القانون، وهناك دائرة مستقلة ترعى شؤون الاوقاف، واستثمار الاراضي الوقفية، لافتا إلى استحداث مديرية خاصة للوقف النقدي، واستثمارها وآليات الاستثمار، ومنها شراء الأصول ومحفظة الأسهم والمرابحة والايجارة المنتهية للتمليك.

وفيما يخص أموال الوقف، أكد أن العلماء أجروا مال الوقف كمال اليتيم، ولا يجوز الاخذ والاكل منه بغير حق، مبينا أن هناك 7 مليون دينار متعثرات من ريع الايجارات الوقفية لم تدفع.

 




 

 


 

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