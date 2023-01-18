الامن العام يلقي القبض على أحد المشبوهين بعمان ويهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة البحث الجنائي ألقوا القبض على أحد الاشخاص المشبوهين والذي امتهن ارتكاب قضايا الاحتيال عن طريق افتعال حوادث السير (الصدم) ضمن مناطق مختلفة من العاصمة عمّان.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ العاملين في الإدارة تابعوا عدداً من الشكاوي الواردة وبعض ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص وقعوا فريسةً لمثل هذا النوع من الاحتيال والذي يتلخص بقيام المحتال بافتعال حادث صدم بسيط وطلب مبالغ مالية من سائق المركبة الاخرى مقابل عدم إجراء المخطط الكروكي للحادث بعد إقناعهم بأنّ المخططات الكروكية ستدينهم وأنّ الأفضل إنهاء القضية دون اتّباع الإجراءات القانونية الخاصة بذلك .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ونتيجة للتحقيقات ومتابعة الأُسلوب الجرمي، فقد تم تحديد المشتبه به بارتكاب تلك القضايا وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه (7) قضايا احتيالية بتلك الطريقة خلال الأسابيع الماضية بالاشتراك مع شخص آخر والتحقيقات جارية .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ هذا الأُسلوب الجرمي بات معروفاً لدى الجميع وبالإمكان تلافيه بمجرد طلب متابعة الإجراءات القانونية وطلب مندوب الحوادث لإجراء المخطط الكروكي اللازم.



وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع، الالتزام بالإجراءات القانونية والاحتكام لها وعدم الالتفاف عليها والإبلاغ عن أيّة ملاحظات او شكاوي على رقم الطوارئ الموحد (911) .

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