التدريب المهني تعفي متدربي محافظات الجنوب من الرسوم

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، عن إعفاء المتدربين من محافظات الجنوب من رسوم التدريب؛ لتمكينهم من الالتحاق بالفرص التدريبية المتاحة.



وقالت المؤسسة في بيان، اليوم، إنها قررت إعفاء المتدربين في معاهدها بمحافظات: الكرك، ومعان، والطفيلة، والعقبة، من بدل خدمات التدريب المترتبة عليهم، لافتة إلى أنها مستمرة في استقبال طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة من خلال نافذة التسجيل الإلكتروني (ereg.vtc.gov.jo) أو زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة، استعداداً لبدء العام التدريبي للعام 2022/2023 الذي يبدأ الأحد المقبل.

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