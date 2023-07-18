التربية تقرر نقل 4 مراكز امتحانية في السلط

الوكيل الاخباري -قررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط الى أخرى.

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وشمل القرار نقل مركز الكرامة الثانوية للبنات الى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل قاعة عيرا الثانوية بنات رقم/2 إلى مركز خالدة القرشية الثانوية للبنات داخل قصبة السلط، ونقل مركز امتحان يرقا الثانوية المختلطة الى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط، ونقل قاعة امتحان عيرا الثانوية المختلطة رقم /1 الى مركز اليمامة الأساسية داخل قصبة السلط.



كما شمل القرار إلغاء هذه المراكز في الدورات القادمة، واقتصارها على المراكز الداخلية.



وجاء قرار اللجنة بسبب تعرض هذه المراكز لمحاولات كبيرة للمشاغبة على الامتحان والتأثير على مجرياته، والمساس بأمنه، وحفاظا على سلامته وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.