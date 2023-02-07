التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

الوكيل الإخباري- تعلن حكومة بروناي/ دار السلام عن تقديم منح دراسية للعام الجامعي 2023 / 2024 في برنامجي البكالوريوس والماجستير وفي جميع التخصصات المتاحة بحيث تغطي المنحة الدراسية، الرسوم الدراسية، السكن، راتب شهري للطالب.

اضافة اعلان



حيث يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs

للحصول على مزيد من المعلومات عن المنحة وتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15 / 2 / 2023 .



شروط التقديم:

- ألا يزيد عمر الطالب في برنامج البكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1 / 7 / 2023

- ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).



ملاحظات هامة:

• على الطلبة الالتزام بالحد الأدنى لمعدلات القبول في تخصصات برنامج البكالوريوس وعلى النحو المبين أدناه على ألا تقل أيضاً علامة الطالب في كل مادة من مواد الثانوية العامة عما نسبته (50%) من الحد الأعلى لعلامة المادة:

الكلية / التخصص المعدل المئوي

الطب وطب الاسنان 85%

الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري 80%

الشريعة 75%

التمريض، العلوم الطبية المساندة ، علوم التأهيل 70%

باقي التخصصات في الكليات الأخرى 65%



• لا يطلب من الطالب مراجعة الوزارة لختم نموذج الطلب أو الحصول على رسالة توصية وذلك بالاتفاق مع سفارة بروناي/ عمان.

• الجامعة الوحيدة المعترف بها في سلطنة بروناي هي (University of Brunei Darussalam).

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.