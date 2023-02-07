الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

خبير يوجه السائقين باتباع هذه الإرشادات أثناء الانزلاقات

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

زلزال تركيا وسوريا.. رصد خسائر بشرية واقتصادية مروّعة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 07-02-2023 10:19 ص

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي


الوكيل الإخباري- تعلن حكومة بروناي/ دار السلام عن تقديم منح دراسية للعام الجامعي 2023 / 2024 في برنامجي البكالوريوس والماجستير  وفي جميع التخصصات المتاحة بحيث تغطي المنحة الدراسية، الرسوم الدراسية، السكن، راتب شهري للطالب.

اضافة اعلان


حيث يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:
https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs
للحصول على مزيد من المعلومات عن المنحة وتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15 / 2 / 2023 .

شروط التقديم: 
- ألا يزيد عمر الطالب في برنامج البكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1 / 7 / 2023
- ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS   عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).

ملاحظات هامة:
• على الطلبة الالتزام بالحد الأدنى لمعدلات القبول في تخصصات برنامج البكالوريوس وعلى النحو المبين أدناه  على ألا تقل أيضاً علامة الطالب في كل مادة من مواد الثانوية العامة عما نسبته (50%) من الحد الأعلى لعلامة المادة:
الكلية / التخصص المعدل المئوي
الطب وطب الاسنان 85%
الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري 80%
الشريعة 75%
التمريض، العلوم الطبية المساندة ، علوم التأهيل 70%
باقي التخصصات في الكليات الأخرى 65%

• لا يطلب من الطالب مراجعة الوزارة لختم نموذج الطلب أو الحصول على رسالة توصية وذلك بالاتفاق مع سفارة بروناي/ عمان.
• الجامعة الوحيدة المعترف بها في سلطنة بروناي هي (University of Brunei Darussalam).
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120239111843209430010

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

ظ

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

image

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

الغبار

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

245186_13_1642620197

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

220237113025901801117

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

أخبار متعلقة
file

التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

343796_24_1673964335

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1-e1618603116703

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لجميع البرامج في تركيا

1661946694169

الجامعة الأردنية تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا

120234202441110860205

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

image_750x_62d5a96496f03

قطر: 3 جامعات أردنية رسمية معتمدة للعام الدراسي الحالي