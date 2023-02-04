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السبت، 04-02-2023 11:48 ص

التعليم العالي تعلن عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات لطلبة التكميلي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة التكميلية 2023  ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق  7 / 2 / 2023 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 11 / 2 / 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo)، حيث يقوم الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2023 فقط، والحاصل على معدل 65%  فأكثر بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على  آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم  طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

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وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء لما يلي:


1. ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية 2022 / 2023 (علماً بأنه لن يظهر للطالب في شاشة الخيارات إلا التخصصات التي تتناسب مع معدله في شهادة الثانوية العامة وفقاً لهذه المعدلات) ، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.
2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.


3. التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للطالب المقيم خارج المملكة تقديم طلب القبول الموحد ثم دفع رسم الطلب عن طريق خدمة إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)  (من خلال حساب بنكي في أحد البنوك الأردنية، أو بطاقة الفيزا، أو بطاقة الماستر كارد)،  وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم، كما تؤكد الوحدة أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا بإستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.


 




 

 


 

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