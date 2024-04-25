الجمارك: إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة

الوكيل الاخباري- أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك العقبة تهريب كمية كبيرة من مادة المكملات الغذائية تقدر بحوالي (700) ألف حبة كانت مخزنة في إحدى الحاويات بقصد التهريب بظروف سيئة وغير ملائمة صحياً.

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وتحفظت الجمارك في العقبة على كامل الكمية لتحويلها للجهات المختصة تمهيداً لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عليها.



وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية حرصها الدؤوب على منع دخول أية مواد مضرة أو مزورة وغير خاضعة للإجراءات الرقابية من الجهات المختصة لما تشكله تلك المواد من خطورة على صحة المواطن فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم والشروط اللازمة لدخولها.