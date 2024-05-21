الحكومة: مهلة 10 أيام قبل فرض غرامات على هؤلاء

الوكيل الإخباري - دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، من الشركات والمنشآت ومؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين والأفراد ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل نشاطهم في النظام إلى ضرورة القيام بتسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بالنظام وتوفيق أوضاعهم قانونيا، من خلال الدخول للرابط الإلكتروني: ‏https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login.

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وأكد أبو علي أن الدائرة ستقوم بإلغاء الغرامات التي ترتبت على الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني ممن لم يقوموا بالتسجيل والانضمام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حال قيامهم بتوفيق أوضاعهم قانونيا والتسجيل بالنظام قبل نهاية شهر أيار الحالي.



وأشارت إلى أن التسجيل بنظام الفوترة، يمكن المسجلين من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة، ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.



وأوضحت الدائرة أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق واتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.