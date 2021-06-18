الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة: دراسة تطعيم الأطفال في المدارس بلقاحات كورونا

وزير الصحة : المملكة ستسجل نحو 3000 إصابة يوميا

التربية : مراكز امتحانات ' التوجيهي ' جاهزة

غرق طفل في قناة الملك عبدالله في دير علا

اقتراح حكومي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني

1323 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

تشييع جثمان العميد محمود عواد مدير شرطة مأدبا - صور

الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

تشكيل لجنة عربية برئاسة الأردن لوضع إطار تنظيمي للإعلام الإلكتروني

الجمعة، 18-06-2021 06:12 م

الخارجية تدين اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في الأقصى

1624028554201


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن ما قامت به الشرطة اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامة المصلين.

 

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد.


كما طالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

وزير الصحة: دراسة تطعيم الأطفال في المدارس بلقاحات كورونا

الهواري

وزير الصحة : المملكة ستسجل نحو 3000 إصابة يوميا

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)

التربية : مراكز امتحانات ' التوجيهي ' جاهزة

دد

اقتراح حكومي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني

لقاح

1323 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

EhaOAuoXgAE7XEt

المانيا ترفع الأردن ودولا أخرى من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

أخبار متعلقة
الخارجية

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

الخارجية

الخارجية لـ الوكيل : المبالغ المستحقة للفنادق جراء الحجر المؤسسي قيد المتابعة والاهتمام

420215161154329608968

الدوريات الخارجية : ضبط مخالفة سرعة رادار جنونية

الخا

المملكة تدين استهداف مليشيات الحوثي مدينة خميس مشيط السعودية

113-112752-jordan-flags-fluttering-shape-since-prophet_700x400

الخارجية تدين استهداف نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية

الخارجية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بوركينا فاسو