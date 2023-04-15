الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الوكيل الاخباري - فعلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، خلية أزمة في غرفة عمليات الوزارة، وخلية أزمة أخرى في السفارة الأردنية في السودان للاطمئنان على الأردنيين، وفق الناطق الرسمي للوزارة السفير سنان المجالي.

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وقال المجالي، إنّ السفارة الأردنية في السودان تواصلت مع الأردنيين، وتتابع مع السلطات السودانية أوضاع الجالية الأردنية.



واندلعت اشتباكات السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.



وأعلنت قوات الدعم السريع قبيل ظهر السبت "السيطرة الكاملة" على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم ومطار الخرطوم ومطاري مروي (شمال) والأبيض (وسط) .



وقالت في بيان إن القوات المسلحة "هاجمت في وقت متزامن قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها"، مؤكدة أن "قوات الدعم السريع قامت بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة".

