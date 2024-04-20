الخريشة يلتقي عددا من مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية

الوكيل الاخباري - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، عددا من مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية، ضمن جلسة حوارية حول منظومة التحديث السياسي.

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وتأتي الجلسة التي عقدت اليوم السبت، في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات التواصلية التي تجريها الحكومة مع الفعاليات الإعلامية والمجتمعية والشبابية.