الخصاونة: كلنا فخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، على الفخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
ونشر الخصاونة عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر: " كلنا فخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي لليونسكو المدينة الأعرق التي تشتهر بطرازها المعماري الأميز والتي تمثل نموذجاً اجتماعياً ثقافياً رائعاً يجسد العيش المشترك بين الأردنيين من مسلمين ومسيحيين منذ مئات السنين و يتشاركون التقاليد الراسخة في منطقة حضرية واحدة".
كلنا فخر بإدراج #السلط على لائحة التراث العالمي #لليونسكو— Bisher Al-Khasawneh (@BisherKhasawneh) July 27, 2021
المدينة الأعرق التي تشتهر بطرازها المعماري الأميز والتي تمثل نموذجاً اجتماعياً ثقافياً رائعاً يجسد العيش المشترك بين الأردنيين من مسلمين ومسيحيين منذ مئات السنين ويتشاركون التقاليد الراسخة في منطقة حضرية واحدة.#اليونسكو