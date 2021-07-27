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مطالبة نيابية بالكشف عن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. وثيقة

الثلاثاء، 27-07-2021 02:02 م

الخصاونة: كلنا فخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي

خصاونة 3


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، على الفخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

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ونشر الخصاونة عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر: " كلنا فخر بإدراج السلط على لائحة التراث العالمي لليونسكو المدينة الأعرق التي تشتهر بطرازها المعماري الأميز والتي تمثل نموذجاً اجتماعياً ثقافياً رائعاً يجسد العيش المشترك بين الأردنيين من مسلمين ومسيحيين منذ مئات السنين و يتشاركون التقاليد الراسخة في منطقة حضرية واحدة".

 


 




 

 


 

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