الدوريات الخارجية: الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات

الوكيل الاخباري - قال الملازم أنس الخالدي، من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية خاصة الجنوبية منها ( طريق رأس النقب) سالكة ولا يوجد أي إغلاقات.

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ودعا الخالدي، خلال التقرير المروري على إذاعة الامن العام، اليوم الاثنين، السائقين إلى القيادة بحذر على الطرق التي تشهد تساقطاً للأمطار والثلوج خاصة طريق رأس النقب، منوهاً إلى الدوريات منتشرة للدلالة والإرشاد.



وحول أهم ما تم التعامل معه خلال 24 ساعة، بيّن أنه تم ضبط العديد من السرعات أبرزها 110/170 على طريق الرويشد، وضبط مركبة ديانا تحمل 11 راكباً زيادة في الصندوق الخلفي على طريق إربد - عمان، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق السائق.



