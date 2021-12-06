الشبول : علينا تطعيم جميع فئات المجتمع.. والحكومة تراقب الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن مجلس الوزراء يتسلم تقريرا يوميا عن الوضع الوبائي في المملكة، لاتخاذ أي قرار قد يلزم إجراءه للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، خاصة مع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في الآونة الأخيرة.

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وأضاف الشبول في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أنه لغاية الآن لم يصدر أي قرار جديد، مشيراً أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ترسل تقريرا يوميا يُعرض على مجلس الوزراء يتضمن الحالة الوبائية والتوصيات اللازمة بشأنها.



وأشار أن أعداد الادخالات الى المستشفيات لا تزال مطمئنة ويوجد أسرة شاغرة كافية، وأن مجلس الوزراء يراقب عن كثب تطورات الوضع الوبائي لكنه لم يصدر أي تعليمات جديدة.



ودعا الشبول المواطنين عبر "الوكيل الاخباري" إلى الاقبال على التطعيم، مؤكدا أنه كما كل دول العالم، فإن التطعيم هو السلاح الوحيد والفعال للقضاء على هذه الجائحة.



وأوضح أنه يجب التركيز في التطعيم على جميع الفئات بالمجتمع بما فيهم الوافدين واللاجئين، لأن الجميع ينقل العدوى.



وشدد الشبول على أن أمر الدفاع 35 سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل، بمنع دخول أي شخص غير متلقي لجرعتي مطعوم المؤسسات العامة والخاصة.