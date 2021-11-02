الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف سبب ازمة السير الخانقة على طريق المطار

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

لجنة الاوبئة : علمية التدريس الوجاهي مستمرة

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

استقرار أسعار الذهب عالميا

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

إطلاق مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس

عجلون: ندوة علمية حول السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة

مواقع طقس : ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

الثلاثاء، 02-11-2021 04:24 م

الصحة : نسبة التطعيم بالجرعتين لا زالت خجولة

كورونا 6


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن نسبة التطعيم بالجرعتين لا زالت خجولة ولم تتجاوز 55% ونأمل بالوصول الى نسبة 75% كنسبة تطعيم حتى بداية السنة والتي بدورها تساعدنا للعودة للحياة الطبيعية رغم الزيادة في عدد المتلقين خلال الاسبوع الماضي من 95 ألف الى 117 الف 

 ووجه البلبيسي دعوة الى المواطنين للاقبال على تلقي المطعوم الذي يُعد سبيل النجاة من الفيروس .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112021285153939855030

الامن العام يكشف سبب ازمة السير الخانقة على طريق المطار

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

مدرسة

لجنة الاوبئة : علمية التدريس الوجاهي مستمرة

w

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

وزارة الصحة 2

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

www

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

أخبار متعلقة
مدرسة

البلبيسي يعلق على ارتفاع اصابات كورونا بالمدارس

10202121202415312494149

الحكومة : هناك انعدام في التزام المواطنين

12021822159894049019

توضيح حكومي حول ارتفاع اصابات كورونا

مدرسة

الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

8202131173152914949616

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

8202116173457103109769

الحكومة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالاردن