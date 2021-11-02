الصحة : نسبة التطعيم بالجرعتين لا زالت خجولة

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن نسبة التطعيم بالجرعتين لا زالت خجولة ولم تتجاوز 55% ونأمل بالوصول الى نسبة 75% كنسبة تطعيم حتى بداية السنة والتي بدورها تساعدنا للعودة للحياة الطبيعية رغم الزيادة في عدد المتلقين خلال الاسبوع الماضي من 95 ألف الى 117 الف



ووجه البلبيسي دعوة الى المواطنين للاقبال على تلقي المطعوم الذي يُعد سبيل النجاة من الفيروس .

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