الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

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وبحث الوزيران المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لصفقة تبادل تنتج وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة وتوزيعها في جميع مناطق القطاع. وأكد الوزيران ضرورة التعامل مع المقترح بجدية وإيجابية.



وأكد الصفدي دعم الأردن الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة التبادل.



كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات تنفيذ ملزمة، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم.



وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكدا استمرار العمل على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.