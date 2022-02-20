العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدباس بوفاة عبدالفتاح مفلح الدباس، وإلى عشيرة عناب بوفاة منذر راضي عناب، المرافق العسكري الأسبق لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وإلى عشيرة الخطاطبة بوفاة عبده فاضل العبيدالله الخطاطبة، وإلى عشيرة السعودي بوفاة النحاتة والفنانة التشكيلية منى السعودي.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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