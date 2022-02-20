الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

القبض على مطلق النار باتجاه رجال الامن في عوجان

الأحد، 20-02-2022 04:51 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

2202216175953740541611


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدباس بوفاة عبدالفتاح مفلح الدباس، وإلى عشيرة عناب بوفاة منذر راضي عناب، المرافق العسكري الأسبق لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وإلى عشيرة الخطاطبة بوفاة عبده فاضل العبيدالله الخطاطبة، وإلى عشيرة السعودي بوفاة النحاتة والفنانة التشكيلية منى السعودي.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213223314998248196

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

Screenshot_1

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

69819_9_1645368810

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

M63A0712

الصحة تدرس إنشاء مستشفى في جنوب غرب عمّان

220221220225723386062

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

220221612236674846727

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

أخبار متعلقة
2202213221726544362406

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

الملك 2

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطلق مشاريع مبادرات ملكية تنموية وتطويرية في محافظتي معان والعقبة

1202218164822372026063

لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

ddd

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

w

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

main_image61fa2d4975a16

‏وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة