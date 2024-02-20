المعهد المروري: أكثر من 40% من الحوادث المرورية تحدث على التقاطعات

الوكيل الإخباري -

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أكدت دراسات المعهد المروري الأردني إن ما يزيد عن (40%) من الحوادث المرورية تحدث على التقاطعات بسبب عدم الالتزام بالشواخص المرورية والإشارات الضوئية، وبالتالي عدم التقيد بأولويات المرور.وقال مندوب المعهد الرائد المهندس محمد العقباوي في حديثه لإذاعة الأمن العام، إن الشواخص المرورية والإشارات الضوئية هي الطريقة الأمثل لتنظيم التقاطعات من خلال تقليل التضارب المروري (نقاط الالتقاء بين المركبات) بهدف الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على تدفق الحركة المرورية بشكل آمن.وبين العقباوي أنه وحسب إحصائيات العام 2022 الصادرة عن اللجنة المعنية بدراسة الواقع المروري في الأردن فقد نتج عن الحوادث التي كان سببها قطع الإشارة الحمراء (174) إصابة توزعت بين بسيطة وبليغة بالإضافة لتسببها بوفاتين في حين ستصدر إحصائيات العام 2023 بالقريب العاجل والتي نتمنى أن لا تحمل أي حادث مروري بسبب تجاوز الإشارة الحمراء.وأضاف أن هناك ارتباط وثيق بين الحوادث المرورية الناتجة عن تجاوز الإشارة الحمراء وشدة الحادث كون المركبات الأخرى والمشاة على الطريق لا يتوقعون أن يقوم شخص بتجاوز الإشارة الحمراء وبالتالي غير مستعدين للتعامل مع هذا الموقف ولذلك تعتبر مخالفة تجاوز أو قطع الإشارة الضوئية من أخطر المخالفات.