الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 25-02-2024 06:22 م

الملك يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا في إطار جهود التوصل لوقف الحرب في غزة

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 الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

كما حذر جلالته من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وشدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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