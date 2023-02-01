الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفق مراسل التلفزيون الأردني في واشنطن.



وقال إن اللقاء ركز على العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي يبذلها الأردن في دعم عملية السلام.



وأضاف أنه “وفي ساعة متأخرة بتوقيت العاصمة عمّان سيعقد جلالة الملك اجتماعا مع قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي”.



وبين أنه وبحسب اللقاءات التي أجراها التلفزيون الأردني مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، كان هنالك إشادة بعمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

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كما أشار إلى إشادتهم بجهود جلالته في تعزيز التعاون الوثيق بين عمّان وواشنطن، ودور جلالته وجهود الأردن في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.