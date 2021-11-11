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الخميس، 11-11-2021 02:55 م

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

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الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة الى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بعد ترقيته إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكتب جلالة الملك في تغريدة عبر تويتر : 

 "ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية" . 

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