المنخفض الجوي يرفع معدل الهطول المطري إلى 65.2%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري، اليوم الأحد، إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم الأمطار التراكمية الهاطلة منذ بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح الأحد إلى (65,2%) نحو (5343,8) مليون م3 من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ (8,1) مليار م3.

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وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن أعلى نسبة هطول سجلت خلال الساعات الـ (24) الماضية في محطة الراجف/ معان (17,6) ملم، حيث بلغت كميات المياه الداخلة إلى السدود نحو (745) ألف متر مكعب خلال الساعات الـ (24) الماضية وبلغ تخزين السدود صباح اليوم (77,5) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (27,6%).



وحول معدلات الهطول بينت الوزارة أن محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظة العقبة (11,5) ملم والطفيلة (7,8) ملم، ومعان (8,3) ملم، والكرك (6,4) ملم والعاصمة عمّان (0,1) ملم، البلقاء (0,1) ملم ،مأدبا (1) ملم، الزرقاء (1) ملم، جرش(0,1) ملم، المفرق(0,3) ملم، إربد (0,1) ملم، عجلون(1) ملم.



ونوهت إلى أن معدلات الهطول في المملكة بلغت حتى صباح الأحد من المعدل العام للهطول، إربد (74,4%)، عجلون (68,5%)، جرش (42,1%)، المفرق (42,8%)، عمّان (78%)، السلط (86%)، مأدبا (56,2%)، الكرك (51,7%)، الطفيلة (37,5%)، الشوبك (35,8%)، معان (61%)، العقبة (183,8%).