المياه تضبط اعتداءات جديدة في منطقة الطنيب

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة مياه الأردن "مياهنا"، حملة للكشف عن اعتداءات جديدة في منطقة حوض مائي الجيزة بمرافقة أمنية من مرتبات مديرية الأمن العام ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وتم ضبط 3 خطوط قطر 3 انش مسحوبة من خط ناقل قطر 6 انش بطريقة مخالفة.



وقالت الوزارة إنه وبناء على معلومات توفرت لديها بوجود اعتداءات جديدة حيث تحركت الكوادر الى المنطقة وبعد مسح المنطقة وبالكشف على الواقع تبين وجود الاعتداءات الـ 3 تقوم بسحب كميات كبيرة من خلال الاعتداء على خط ناقل رئيسي حيث باشرت الكوادر بفصل الخط وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المعتدين والعمل جار لكشف هوية أصحاب الأراضي التي كانت تتزود من المياه بطريقة مخالفة .



وشددت ان العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحزم وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.

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وأكدت أن جهود وزارة المياه والري تسير مع جهود رسمية أخرى فيما يتعلق بحماية كافة مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر او عابث بالحقوق المائية مؤكدا ان الادعاء العام الأردني ينظر في العديد من قضايا الاعتداءات حاليا ليتم احالتها الى القضاء الأردني العادل لإقرار العقوبات الخاصة وفق أحكام القانون الجديد المعدل للاعتداء على مصادر المياه .