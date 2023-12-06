المياه: ضبط 25 اعتداء على مصادر مياه في معان

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، 25 اعتداءً على الخط الرئيسي المزود للحسينية في معان بمياه الشرب لأستخدامها لتزويد استراحات ومرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة شرعت الكوادر الفنية في شركة مياه العقبة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بإزالة اعتداءات متمثلة بسحب خطوط بأقطار مختلفة لتزويد مرشات لغسيل السيارات، واستراحات، وفصل الخطوط، وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وثمنت الوزارة وشركة مياه العقبة تعاون الجهات المختلفة خاصة وزارة الداخلية والأمن العام ومركز أمن الحسينية، ووعي وتعاون المواطنين الدائم وجميع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة، مؤكدة أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة.