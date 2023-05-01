النقل البري: صرف دعم مشغلي وسائط النقل عن شهر نيسان غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام بدل المحروقات لشهر نيسان من العام 2023 سيبدأ من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

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وبين المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام الهيئة أن هذا الصرف هو تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري .

وأضاف الوريكات أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.



واكد انه تم منح مهلة شهر نيسان لإغلاق كافة الارصدة السابقة لدعم المحروقات للمشغلين عن الربع الأول للعام 2023 والذي انتهى مع نهاية شهر نيسان.



وقال الوريكات إن صرف مستحقات الدفعة الثانية عن الربع الثاني لهذا العام والتي تشمل شهر نيسان وأيار وحزيران سيتم إغلاقها في نهاية شهر آب من هذا العام وبعدها ستلغى كافة الارصدة في بطاقات المستحقين لهذا الدعم بعد هذا التاريخ .