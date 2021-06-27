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الأحد، 27-06-2021 11:36 ص

الهواري يكشف لـ الوكيل عن الأسباب المحتملة لوفاة مواطن بعد تلقيه أسترازينيكا في 'الأردنية'

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري، إن أسباب وفاة المواطن الستيني الذي تلقى المطعوم في مركز الجامعة الأردنية قيد الدراسة والمتابعة.

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وأضاف الهواري لـ الوكيل أن الشخص المتوفى بعد أخذه للجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا يعاني من أمراض مزمنة، مؤكدا أن مضاعفات الجرعة الثانية أقل بكثير من مضاعفات الجرعة الاولى؛ مما يعني أن احتمالية أن تكون الوفاة ناتجة عن المطعوم ضئيلة جدا.

 

وأشار الهواري إلى أن الجلطات والتخثرات الناتجة عن أخذ مطعوم أسترازينيكا تبدأ بعد اليوم الخامس لتلقي الجرعة حتى اليوم الـ16، ولا تحدث بعد إعطاء الجرعة مباشرة‘ إلا إذا كان ناتج عن تحسس شديد، لافتا إلى ان الصورة التي شاهدناها بالوفاة لاتتفق مع حدوث التحسس.

 

وختم الهواري، بأن الحالة قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن سبب الوفاة الحقيقي في القريب العاجل.

 




 

 


 

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