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الأربعاء، 06-12-2023 05:46 م

امانة عمان تحذر مواطنين : ادفعوا قبل نهاية العام لتجنب الغرامات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة تسديد ما يترتب عليهم من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، قبل نهاية العام الجاري.

وقالت الأمانة في منشور اليوم : "نظراً لقرب انتهاء السنة المالية تدعوكم امانة عمان الكبرى بضرورة المبادرة بتسديد ما يترتب عليكم من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) قبل نهاية العام الحالي (2023)؛ تجنبا للغرامة التي ستفرض بموجب القانون بعد انتهاء السنة المالية ".

وأضافت، "يمكنكم الدفع الكترونياً من اي مكان وفي أي وقت من خلال طرق الدفع التالية دون الحاجة لمراجعة الأمانة وسائل الدفع الإلكتروني: موقع الأمانة http://amman.jo، وإي فواتيركم، أو من حسابك البنكي أو البطاقات الإئتمانية أو محافظ الموبايل الالكترونية او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، للاستفسار يمكنكم الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان رقم 102 او الرقم 117180".

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