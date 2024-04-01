انخفاض عجز المدفوعات في الأردن لـ 1.46 مليار دينار

الوكيل الإخباري - انخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بمقدار 1.46 مليار دينار ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بتراجع المستوردات السلعية للمملكة.



تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى تسجيل عجز الحساب الجاري انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 مقداره 1.46 مليار دينار ليسجل 1.25 مليار دينار، أو ما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7.8% من الناتج خلال عام 2022.



وجاء الانخفاض في عجز الحساب الجاري في ضوء الانخفاض الملموس في عجز الميزان التجاري السلعي للمملكة بمقدار 901.2 مليون دينار (11%) ليصل إلى 7.3 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4% وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار.

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كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023.