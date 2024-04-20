انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل الرياضيات الإلكترونية في أم قيس

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم السبت في أم قيس، فعاليات مؤتمر قمة مستقبل الرياضات الإلكترونية الذي نظمها مختبر الألعاب الأردني، بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني ووزارة الاقتصاد الرقمي.

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وقال المدير التنفيذي لشركة ميس الورد المتخصصة بصناعة ألعاب الموبايل، نور خريس، إن المؤتمر يجمع نخبة من قادة الرياضات الإلكترونية والمستثمرين و مطوري الألعاب الإلكترونية ما يشكل فرصة مهمة لاطلاع الشباب على آخر المستجدات في هذا المجال.