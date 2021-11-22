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الإثنين، 22-11-2021 11:14 ص

انطلاق 10 رحلات لأداء العمرة برا منذ استئنافها

مكة3


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الرحلات المنطلقة من الأردن لأداء العمرة برا نحو 10 رحلات، منذ السماح بعودتها الشهر الحالي، وفق عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر.

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وتوقفت الرحلات البرية لأداء العمرة لـ 18 شهرا بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن السلطات السعودية أبلغت المملكة بالسماح للأردنيين بأداء مناسك العمرة برا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وانطلقت الرحلة الأولى لأداء العمرة برا في 13 من الشهر الحالي.


وأوضح الشاعر، أن "نحو 10 رحلات تقل على متنها 250 معتمرا انطلقت لأداء العمرة"، وسط "إقبال ضعيف" من الأردنيين.


 




 

 


 

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