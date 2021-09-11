بترا تشارك في الحملة الوطنية معاً نصل آمنين للحد من حوادث السير

الوكيل الاخباري - تشارك وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الحملة الوطنية للحد من حوادث السير "معاً نصل آمنين" والتي أطلقتها مديرية الأمن العام الأسبوع الماضي بمشاركة جميع تشكيلات ووحدات المديرية لترسيخ ثقافة مرورية هادفة لحفظ الأرواح والممتلكات والحد من الخسائر الناجمة عن حوادث السير والمخالفات المرورية الخطرة.



وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين، إن المشاركة في الحملة تتضمن نشر مجموعة من التقارير والتحقيقات الصحفية والأخبار عبر نشرتها ومنصات التواصل التابعة لها، انطلاقا من دورها الوطني في دعم جميع الأنشطة التي من شأنها تحقيق الوعي المروري بمفهومه الشامل.

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