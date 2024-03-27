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الأربعاء، 27-03-2024 11:10 م

بتوجيهات ملكية سامية ايعاز من رئيس هيئة الأركان

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الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بإجراء أعمال الصيانة والتحديث الضرورية اللازمة لمستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد.

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جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى، اليوم الأربعاء، للوقوف على ما يمكن تحسينه من الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين من أبناء المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول واقع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين في مختلف أقسام المستشفى، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية في تقديم كافة الإجراءات الطبية المتبعة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بدعم مستشفيات الأقاليم التابعة للخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.

 

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