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الإثنين، 03-06-2024 01:43 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والمؤسسات التعليمية الأندونيسية

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الاثنين، مع السفير الأندونيسي في الأردن، آدي بادمو سارونو، والملحق الثقافي في السفارة الأندونيسية عالم شاه، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في إندونيسيا.

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وأكد العجلوني أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلقاء التطبيقية والجامعات الإندونيسية، مشيرا إلى استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الإندونيسيين في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، معربا عن فخر الجامعة بنجاح برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي شهد تخريج عدد من الطالبات الإندونيسيات أخيرا.


بدوره، أكد سارونو رغبة السفارة في تعزيز التعاون الأكاديمي وزيادة عدد الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في الأردن، ولا سيما في جامعة البلقاء التطبيقية، مشيدا بجهود الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة، وسمعتها الطيبة في إندونيسيا ودورها البارز في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.


وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الأردن وإندونيسيا في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

 




 

 


 

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