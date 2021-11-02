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الثلاثاء، 02-11-2021 12:04 م

بدء العمل لإعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2022

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الوكيل الإخباري- بدأت اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب احكام المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للمؤسسات والدوائر والوزارات للعام 2022.

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وبين رئيس اللجنة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الثلاثاء، انه استنادا لأحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستقوم اللجنة المركزية للموارد البشرية بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية لعام 2022، وذلك وفقا للمشروعات والبرامج الخاصة بكل دائرة.


كما ستقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع الفائض للدوائر بالجهاز الحكومي بحسب احتياجات كل منها، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة لغايات تسريع اعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل ورفعه لدائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية حسب الاصول قبل نهاية العام الحالي.


وبين الناصر انه سيأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والالتزام بأن تكون قرارات (النقل والانتداب والتكليف والإعارة) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مشيرا إلى ان الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي لديها فائض عن حاجتها من الموظفين عليها التنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

 

 


 




 

 


 

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