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بلينكن: المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل.. ويجب على إسرائيل حماية المدنيين

الثلاثاء، 11-06-2024 04:31 م

بلينكن: المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل.. ويجب على إسرائيل حماية المدنيين

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 400 مليون دولار مساعدات جديدة للفلسطينيين.

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وقال بلينكن، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي تستضيفه المملكة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تذليل العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

 

وأضاف أن المستشفيات في قطاع غزة عاجزة عن العمل وتقديم المساعدة في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول الإمدادات الضرورية والمستلزمات الطبية والدوائية.

 

وأشار بلينكن إلى ضرورة اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الإجراءات لخفض عدد الشهداء المدنيين والعمل على حماية المنشآت المدنية وعدم التعرض لها.

 

وبيّن أن المدنيون الفلسطينيون ليسوا أرقاما ويجب توفير ما يحتاجون إليه وتحقيق السلام.


 




 

 


 

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