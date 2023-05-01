بني مصطفى: مشاريع الجمعيات الخيرية تعزز الروح الإنتاجية في المجتمعات المحلية.

الوكيل الإخباري-

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أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الجمعيات الخيرية هي بمثابة أذرع الوزارة في الميدان والتي من خلالها تحقق أهدافها في تقديم خدمات نوعية للمواطنين في مجتمعاتهم المحلية .وأضافت بني مصطفى خلال توقيع اتفاقيات إقامة مشاريع إنتاجية من قبل عدد من الجمعيات الخيرية المؤهلة ، إن هذه المشاريع تعزز الروح الإنتاجية في المجتمعات المحلية وتعمل على الإنتقال إلى دائرة العمل والإنتاج والإستثمار بقدرات بنات وأبناء المجتمعات المحلية.ودعت بني مصطفى الجمعيات التي تأهلت لبذل كامل الجهود لإنجاح هذه المشاريع، مشددة في الوقت ذاته على أن الوزارة تبحث عن الجمعيات الفاعلة للقيام بمثل هذه المشاريع واستدامتها لينعكس ذلك على المجتمع المحلي وتحقيق الفائدة المرجوة منها.وبلغ عدد الجمعيات المستفيدة من هذه المشاريع 10 جمعيات خيرية ومركزين لتنمية المجتمع المحلي، بمبلغ اجمالي 74 ألف دينار ممن تقدموا بطلبات الحصول على مشاريع وانطبقت عليهم الأسس والشروط المعمول بها، في حين أنه تم مجدداً التعميم على كافة مديريات التنمية الاجتماعية باستقبال طلبات الاستفادة من تمويل المشاريع الإنتاجية والتي تستمر لغاية 21/5/2023.