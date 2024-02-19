تحذير هام الى المواطنين بشأن تقديم القروض

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع شركات وهمية تدعي تقديم القروض من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على الاحتيال من خلال استقطاب الضحية والادعاء بتقديم عروض ثم الحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة،مؤكدة أن هذه الشركات تقوم باستخدام صورة هوية الأحوال المدنية للضحية لفتح حساب عليها، أو تسجيل محفظة لاستقبال أموال بطريقة غير مشروعة.



ودعت المواطنين في حال التعرض لمثل هذه القضايا إلى التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ حول ذلك.

بدوره دعا البنك المركزي المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات غير المُرخصة التي تدعي تقديم تمويل عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن البنك يصدر قائمة بأسماء الشركات المُرخصة التي يسمح بالتعامل معها بشكل آمن.

واكد ان البنك يتابع صفحات وحسابات ومواقع إلكترونية تمارس نشاط غير قانوني في تقديم تسهيلات مالية للمواطنين، ويعمل على تحويلها إلى الجهات المعنية لمحاسبتها.

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