الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسمح لمصابي كورونا بالذهاب إلى العمل واستخدام المتاجر ووسائل النقل العام

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

بلينكن: كل المؤشرات تدل على أن روسيا "على وشك" غزو أوكرانيا

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

البرلمان العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية

بريطانيا تسجل 74 وفاة و 25696 إصابة بفيروس كورونا

خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

مراكز فحص كورونا لأيام الأسبوع باستثناء الجمعة - اسماء

الاعلام النيابية تستنكر عرض فيلم بطلته مجندة إسرائيلية دعت زملاءها لقتل أطفال غزة

172 مليون دينار عائدات قطاع السياحة خلال الشهر الأول من العام الحالي

الأحد، 20-02-2022 05:34 م

تحويل دوام مركز صحي عي الشامل إلى 24 ساعة

220221922578423821342


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب إنه سيجرى تحويل مركز صحي عي الشامل بالكرك إلى الدوام الكامل 24 ساعة، اعتبارا من يوم غد الاثنين لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأضاف خلال جولة تفقدية، اليوم الأحد، لعدد من المراكز الصحية بمحافظة الكرك، بمرافقة مدير الشؤون الصحية الدكتور أيمن الطراونة، وشملت مركز صحي القصر وذات راس، والتي تهدف للاطلاع على واقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وآليات تطويرها، إلى جانب احتياجات المراكز من أطباء اختصاص وعيادات ومختبرات وأقسام أشعة وأدوية وكادر تمريضي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022209234127855620

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

348e9b9371563eb78418b31f3def37f8

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

120221395856272938237

خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا لأيام الأسبوع باستثناء الجمعة - اسماء

w

الحنيفات: قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة

62125e252cd38

مركز الأمن السيبراني يعلّق على ادعاءات مواطنين بتعرض هواتفهم للاختراق عبر "بيغاسوس"

أخبار متعلقة
120223192619754981528

النجار: نبحث عن مصادر غير تقليدية لتأمين المياه

4202120114432724852594

أوقاف الكرك تحتفل بمناسبة أسبوع الوئام الديني

45f7be4316cd3f095b2f0abad0b00925

إصابة 4 أشخاص أحدهم بحالة سيئة إثر حادث تصادم واشتعال مركبتهم في الكرك - صور

وزارة التربية والتعليم

دورة تدريبية حول التربية الإعلامية بالكرك

0L5A1599 - Copy

إربد وعمّان تسجلان أكثر من نصف إصابات كورونا في الأردن اليوم الأحد

0L5A9890 - Copy

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%