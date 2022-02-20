تحويل دوام مركز صحي عي الشامل إلى 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب إنه سيجرى تحويل مركز صحي عي الشامل بالكرك إلى الدوام الكامل 24 ساعة، اعتبارا من يوم غد الاثنين لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين



وأضاف خلال جولة تفقدية، اليوم الأحد، لعدد من المراكز الصحية بمحافظة الكرك، بمرافقة مدير الشؤون الصحية الدكتور أيمن الطراونة، وشملت مركز صحي القصر وذات راس، والتي تهدف للاطلاع على واقع الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وآليات تطويرها، إلى جانب احتياجات المراكز من أطباء اختصاص وعيادات ومختبرات وأقسام أشعة وأدوية وكادر تمريضي.

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