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تربية الأغوار الجنوبية تفتتح المبنى المستأجر لمدرسة فيفا الأساسية المختلطة

الجمعة، 16-02-2024 12:48 م

تربية الأغوار الجنوبية تفتتح المبنى المستأجر لمدرسة فيفا الأساسية المختلطة

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الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية أمس الخميس، المبنى المستأجر لمدرسة فيفا الأساسية المختلطة، بحضور مدير الشؤون التعليمية والفنية أسامة المرادات، وعدد من التربويين وحشد كبير من الأهالي ووجهاء العشائر في اللواء.

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وثمن متصرف اللواء وائل الشرفا خلال رعايته حفل الافتتاح، الجهود الكبيرة لجميع العاملين في مديرية التربية والمدارس التابعة لسعيهم المتواصل في تقديم الخدمة التربوية والتعليمية للطلبة وتذليل الصعوبات والتحديات أمامهم وصولا إلى أعلى معايير الجودة التعليمية.


وقال مدير التربية عوده الضرابعة، إن استئجار المبنى يأتي ضمن خطة المديرية بما يتعلق بالأبنية المدرسية وأعمال الصيانة، مشيرا إلى التواصل الدائم بمشاركة مجلس التطوير التربوي مع الجهات الخاصة والعامة الداعمة للعملية التربوية والتعليمية لتوفير ما يلزم من الاحتياجات التربوية والتعليمية للمدارس.


بدوره، أشار النائب عوده النوايشة إلى أنه سيتم التواصل مع المعنيين وأصحاب القرار بتقديم كل الدعم والمطالبة في إنشاء أبنية مدرسية بما يناسب تضاريس المنطقة في الأغوار الجنوبية.


وأكد رئيس مجلس التطوير التربوي الدكتور محمد الهويمل على دور مجلس التطوير التربوي فهو حلقة تواصل بين المديرية والمدارس وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، والعمل معا بروح الفريق الواحد وذلك لمناقشة القضايا التربوية ومواجهة التحديات من أجل التحسين والتطوير في العملية التربوية والتعليمية.


وعن المجتمع المحلي أعربت سناء البوات عن شكرها لكل من ساهم في افتتاح المبنى الذي وفر بيئة تربوية وتعليمية آمنة ومحفزة للطلبة والذي سينعكس إيجابيا على تحصيلهم العلمي.

 




 

 


 

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