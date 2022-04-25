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الإثنين، 25-04-2022 05:22 م

تربية لواء الجامعة تنشر مشاريع التميز في مدرسة بنت عدي الثانوية للبنات

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية تربية لواء الجامعة مشاريع التميز لمدرسة بنت عدي الثانوية للبنات من أجل تبادل الأفكار والخبرات ونشر ثقافة التميز.

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وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، قدمت مديرة المدرسة عبير النعيمي، الحاصلة على جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز، ملخصا حول المشاريع المنشورة والتي تضمنت مشروع الزراعة المائية الذي يهدف إلى استخدام الزراعة الحديثة بدون تربة بتوفير المغذيات بنسب معينة في الماء المستخدم بالزراعة.


وتحدثت النعيمي عن مشروع غرفة الفضاء (Space Room) المتمثل في تصميم غرفة الفضاء لترسيخ روح انتماء الطالبات للمدرسة والوطن والشعور بالمسؤولية تجاه البيئة بشكل عام، وعن مشروع غرفة اللغة الإنجليزية التفاعلية ومشروع القاعة الهاشمية، حيث يجمع تصميم القاعة بين الصورة والوثيقة وتوضح التطورات بأسلوب وثائقي تاريخي، وجرى وضع المخططات وفقًا لتسلسل تاريخي مدروس بدءًا من الثورة العربية الكبرى، والانتقال إلى مرحلة تأسيس إمارة شرق الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية وعهد الغفور له الملك طلال وعهد المغفور له الملك الحسين بن طلال وعهد الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

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