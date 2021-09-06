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الإثنين، 06-09-2021 01:44 م

ترجيح ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، إن دراسة المناعة المجتمعية التي أعلن عنها وزير الصحة بيّنت أن نسبة المناعة المجتمعية هي (60-65%)، مشيرا إلى أن الموجات الثلاث ساهمت في رفع نسبة المناعة لدى المواطنين.

وأضاف في تصريحات صحفية إن نتائج قرار العودة للتعليم الوجاهي ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لبدء العام الدراسي قبل أسبوعين، مرجحا ارتفاع عدد الاصابات في المدارس في ظلّ الموجة الثالثة التي نمر بها حاليا.

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