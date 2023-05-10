تفجير ألغام قديمة على الشريط الحدودي مقابل جسر الأمير محمد صباح الخميس

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه ستتم صباح غدٍ الخميس عملية تفجير لعدد من الألغام القديمة على الشريط الحدودي مقابل جسر الأمير محمد (جسر داميا).



وبين المصدر أنه بعد المسوحات والتفتيش تبين أن هذه الألغام تشّكل خطورة على سكان المنطقة وممتلكاتهم في حال بقائها مدة أطول بسبب قابلية انفجارها ذاتياً، حيث تم إخلاء المنطقة من السكان تمهيداً لعملية التفجير.



ونوه المصدر أنه سيكون هناك أصوات نتيجة عملية التفجير، إذ تهيب القوات المسلحة عدم الاقتراب من المنطقة وعدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع.

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