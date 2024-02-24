تنقلات وتعيينات في مديرية الامن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام إجراء تنقلات وتعيينات في مديرية الأمن العام.



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عميد عاهد عبدالرحيم عوده الله قائداً لأمن إقليم العاصمة

عميد عواد راضي فهد قائداً لأمن إقليم الوسط

عميد فراس عقيل علي قائداً لأمن إقليم الجنوب

عميد ناصر موسى ناصر مديراً لديوان الأمن العام

عميد سفيان فارس عبدالله مديراً لادارة الإقامة والحدود

عميد خليل عبدالفتاح ضامن مديراً لمديرية شرطة الطفيلة

عميد منتصر منصور محمد مديراً لمديرية شرطة وسط عمان

عميد محمود نمر جديع مديراً لمديرية شرطة الكرك

عميد جمال بركات ممدوح مديراً لمديرية شرطة مادبا

عميد عماد رضا ساري مديراً لإدارة الشرطة السياحية

عميد فراس محمود محمد مديراً لإدارة السير

عميد علي محمد كساب مديراً لمديرية قضاء الأمن العام /النائب العام

عقيد محمد علي سلمان مديراً لمديرية شرطة غرب اربد

عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل رئيساً لمحكمة استئناف الأمن العام

عقيد فراس حمدو مسلم مديراً لمديرية شرطة الرمثا

عقيد سالم فرج سالم مديراً لإدارة عمليات حفظ السلام

عقيد رعد عبدالرحيم يوسف مديراً لمديرية جنوب عمان

عقيد رامي علي احمد رئيساً لمحكمة الأمن العام

عقيد سامي صقر العبد مديراً لمديرية شرطة البادية بالوسطى

عقيد هاني حسين موسى مديراً لمديرية شرطة البادية الجنوبية

عقيد زياد ذيب فليحان مديراً لمركز حدود مطار الملكة علياء الدولي

عقيد عمر خليفه حرب قائداً لمجموعة مراسم الامن العام

عقيد صالح احمد عساف مدير لمركز حدود العقبة

عقيد ركن بشار عقله سليم مديراً لمديرية شرطة الرصيفة

عقيد رعد احمد سالم آمر معهد تدريب عمليات حفظ السلام

عقيد فادي موسى بديوي يلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد بوتاي محمد داود يقوم بأعمال مدير مديرية شرطة نجدة العاصمة

عقيد وائل احمد سالم نائب في نجدة العاصمة

عقيد فرحان جميل سمير مديراً لمركز اصلاح وتأهيل الطفيلة

عقيد عادل عبد ربه عبيد الله مدير مركز حدود مطار عمان المدني

عقيد فراس حسين سليمان نائباً في إدارة البحث الجنائي

عقيد اسامه علي سليم مديراً لمركز اصلاح وتأهيل اربد

عقيد فراس عبدالرزاق مرعي مدير مركز حدود الرمثا

عقيد انور صالح عبد الله نائباً في مديرية شرطة إربد

عقيد احمد هاني عبدالله نائب في مديرية شرطة الرصيفه

مقدم معتز محمد صالح نائب في مركز حدود مطار الملكه علياء الدولي