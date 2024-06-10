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الإثنين، 10-06-2024 11:00 ص

تنويه حول موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ( فضل عدم ذكر اسمه ) ان كشوفات صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو/حزيران الجاري في موعدها المعتاد ( لغاية لحظة كتابة الخبر ) . 

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جاء تصريح المصدر رداً على سؤال موقع الوكيل الاخباري حول ما يتناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امكانية صرف رواتب هذا الشهر قبل موعد عيد الاضحى وهو ما سيحدث ضائقة مالية لدى المواطنين .

 

ووفقاً للاعلان الرسمي أن الوقوف على جبل عرفة سيكون السبت 15 يونيو/حزيران الجاري ، وبذلك، يكون العاشر من ذي الحجة المصادف للأحد 16 يونيو/حزيران الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

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