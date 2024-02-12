الإثنين 12-02-2024
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الإثنين، 12-02-2024 04:38 م

تنويه صادر عن الحكومة

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء"، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول عدة مواضيع أبرزها، إدارة شؤون الحج والعمرة، والزكاة، ورعاية المساجد والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى التطرق للوعظ والإرشاد والتعليم الشرعي.

 

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