توزيع الكهرباء: استعدادات مكثفة للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء، أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به الاردن ، بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.



وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيوي والسريع مع أي شكاوى وملاحظات في مناطق عملها في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.



كما أكدت أنها ستعمل وفق أقصى الطاقات والجاهزية العالية، وستكون على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات والبلديات من أجل ضمان تسخير الآليات والأجهزة كافة خدمة للمواطنين ولمواجهة أي مشاكل وأعطال محتملة.



ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات، و الإبلاغ عن انقطاعات على مدار الساعة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 080022288، أو على الرقم 065001370، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك 03/2387219، الطفيلة 03/2241004، معان 03/2132308، وادي موسى 03/2156050، العقبة 03/2012458، وادي الأردن 05/3573111، والأزرق 05/3835121.

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