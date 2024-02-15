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الخميس، 15-02-2024 02:14 م

توضيح حول تأجيل سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة، أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتأجيل سلف المتقاعدين لشهر شباط الجاري، بمناسبة قرب قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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وبيّن المعايطة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم رفع توصية لمجلس إدارة المؤسسة لبحث ملف التأجيل، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن القرار حال اتخاذه. 

 

وأوضح أن المؤسسة تسعى للتخفيف على متقاعديها، وتعمل من أجل توفير أفضل الأحوال المالية لديهم، خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان أو الأعياد. 

 

وكانت وصلت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول تأجيل سلف متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي للشهر الحالي، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يأتي وفقاً للتقويم الفلكي يوم الأحد الموافق 10 آذار المقبل.

 




 

 


 

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